Вопросы формирования комфортной городской среды в Мурманске рассмотрели на заседании правительства

«Город-герой Мурманск – столица русской Арктики. В этом году мы празднуем юбилей, 110-летие, и это знаковый рубеж. Поэтому мы детально обсудим, какие мероприятия реализуем, какие есть сложности и нужны ли дополнительные решения. Несмотря на непростые финансовые времена, всем нам хочется, чтобы к юбилею город подошел обновленным, еще более современным и комфортным для жизни, мог достойно принимать гостей региона. Кроме того, в 2027 году мы ожидаем проведения в Мурманске следующего Международного арктического форума с участием президента Владимира Владимировича Путина. Это вопрос серьезной подготовки, которой мы активно занимаемся, и в том числе качества городской среды», – отметил губернатор.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис сообщил, что сформирована профессиональная команда — проектировщики, архитекторы, специалисты по благоустройству, которые системно прорабатывают концепцию городской среды. Чёткая планомерная работа по развитию города ведётся на основе мастер-плана Мурманской агломерации, поддержанного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, утвержденного правительством РФ.

«Уже сегодня мы видим движение вперед, динамику изменений, конкретные результаты. В 2026 году совокупный объём финансирования проектов благоустройства в Мурманске превышает 2,8 миллиарда рублей. Это серьёзный ресурс, наша задача — обеспечить максимально эффективное его использование. Все сделать достойно, в соответствии с имеющимися концепциями и проектной документацией, и крайне внимательно следить за качеством выполнения работы. Делаем на десятилетия вперед. Всю команду прошу обратить на это внимание – в ежедневном режиме проекты должны быть под контролем и надзором. Нужно выходить на площадку, особенно знаковые объекты, щепетильно следить за деталями. И если подрядчик что-то не то сделал – в моменте требовать переделки, а не когда объект уже сдан. Нужно вести работу с собственниками прилегающих объектов, чтобы также устраняли проблемные вопросы, благоустраивали свои территории», – подчеркнул губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, в особом фокусе внимания – исторический центр города. В следующем месяце планируют открыть обновленную Ленинградскую улицу, также в этом году будут завершены работы на площади Пять Углов. Далее запланированы работы на территории перед конгресс-отелем «Меридиан».

«Следующий этап – в рамках единой площади. Это то, что утвердили на Архитектурном градостроительном совете, обсуждали с жителями, то, что планировали еще советские архитекторы. Он должен быть завершён до середины следующего года, надеюсь получится даже раньше – чтобы к моменту знакового для нас мероприятия центр города с учетом этих объектов был завершен», – обратился губернатор к коллегам.

Кроме того, в этом году в Мурманске продолжат активные капитальные ремонты фасадов и кровель, установку архитектурной подсветки. «Объем большой, мы провели детальный анализ, определили дома в рамках лимитов. Прошу соблюдать сроки и качество. Процедуры с учётом торгов и контрактов, выхода на работу – будут под жёстким контролем», – подчеркнул Андрей Чибис.

В других округах Мурманска также продолжат реализацию проектов благоустройства, в том числе по малым формам, дворовым территориям, инициативам жителей по программе «На Севере – твой проект». Отдельно губернатор отметил работу по формированию единой визуальной концепции и связности ключевых городских пространств, включая туристическую навигацию.

«Работу по преображению облика города мы начинали как раз с округов, создавали и приводили в порядок общественные пространства в спальных районах, теперь мы подошли к центру. Во всех округах продолжим работу, чтобы жители видели изменения среды в своих локациях. Это принципиально важно как для жителей, так и для гостей города», - сказал Андрей Чибис.

Отметим, в рамках программы «На Севере — твой проект» реализовано 37 инициатив — это прямой результат участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, за 7 лет благоустроили 48 детских и спортивных площадок, а также 22 общественных пространства, 6 видовых площадок.

В планах – реализация следующего этапа реконструкции привокзальной площади и развитие территории морского вокзала.

«Эта популярная локация должна быть преобразована. Мы приглашаем жителей для обсуждения проектов, проводим сессии с экспертами, представителями бизнеса, креативных индустрий. Уже собраны предложения, определены приоритеты. Нужно финализировать, подготовить проектную документацию и определить источники финансирования. Также прошу продолжить практику проведения мероприятий на морвокзале, чтобы точка жила: прошлым летом их состоялось порядка 30, привлекли больше 20 тысяч человек», – прокомментировал глава региона.

В числе приоритетных проектов губернатор назвал строительство кафедрального собора, которое идёт активными темпами. Отдельная задача – благоустройство территории вокруг мемориала Защитникам Советского Заполярья и реконструкция. Андрей Чибис отметил, что благодаря поддержке президента на это удалось привлечь федеральные ресурсы. Также запланированы развитие парка в Долине Уюта за счёт компании-застройщика, развитие Семёновского озера, благоустройство двора самого длинного дома страны – реализация проекта «Мега-двор», разработка концепции тропы «7 озёр».

«Разработан единый стиль, единый облик, который поэтапно должен быть внедрен. Всё должно быть стильно, динамично, аккуратно и качественно. И важно щепетильное отношение к каждому участку, ко всем мелочам не только на больших проектах. Следить в постоянном режиме, вовремя исправлять все нюансы и детали. В том числе следить за своевременной уборкой территорий и тротуаров, оперативно устранять последствия ремонтов, коммунальных работ. Прошу обратить внимание на содержание и операционное управление общественными пространствами: уборка, функционирование. Важно настроить эту работу», – подчеркнул губернатор в завершение.

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/564378/#&gid=1&pid=3

