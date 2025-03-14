Вопросы «гаражной амнистии» и уточнения границ участков обсудили с кадастровыми инженерами в мурманском Росреестре

На площадке регионального Росреестра прошёл семинар, собравший более 30 кадастровых инженеров, работающих на территории Мурманской области. Основное внимание профессионального сообщества было уделено изменениям в законодательстве в сфере земли и недвижимости, вступившим в силу с 1 марта 2025 года.

Обязательное уточнение границ земельных участков перед проведением любых сделок с недвижимостью стал одним из ключевых вопросов встречи. В соответствии с новыми правилами, продажа, дарение или обмен участков без зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости границ с 1 марта невозможны. Кроме того, не поставить на кадастровый учёт здания, сооружения или объекты незавершенного строительства, расположенные на участках без установленных границ.

– В случае, если в ходе правовой экспертизы государственный регистратор выявит отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка, регистрационные действия будут приостановлены, – подчеркнула начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Мурманской области Лилия Нагорнова.

Также участники семинара обсудили вопросы оформления прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках «гаражной амнистии», процедуру взаимодействия владельцев гаражей с кадастровыми инженерами. Семинар стал платформой для продуктивного диалога и обмена мнениями экспертов по актуальным вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на объекты недвижимости.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.