В Мурманской области на 77,8% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружияХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от роботов-официантов - до выставки гальюнных фигур и домашних муравьиных ферм
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.09.20 16:30

Вопросы готовности к осенне-зимнему периоду обсудили на оперативном совещании

Начало и прохождение осенне-зимнего периода находится на постоянном контроле региональной власти и органов местного самоуправления.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев доложил об итогах подачи теплоносителя потребителям Мурманской области, а также о готовности муниципалитетов к уборке территорий от снега и наледи.

Министерство ведёт регулярный мониторинг состава сил и средств по уборке территорий муниципальных образований. Проводятся также выездные проверки фактической готовности сотрудников, техники и обеспеченности необходимыми материалами, дополнительно прорабатываются варианты привлечения при необходимости альтернативных подрядных организаций, осуществляющих услуги по уборке улично-дорожной сети, в случае выхода из строя техники действующих подрядчиков или существенного нарушения условий заключенных договоров.

По поручению губернатора Андрея Чибиса на текущей неделе контрольные мероприятия пройдут на территории ряда проблемных муниципальных образований региона.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ,  к настоящему моменту объекты социальной сферы Мурманской области подключены к системам теплоснабжения, за исключением нескольких, где продолжаются ремонтные работы и отопление будет подано после их завершения. По словам Дмитрия Латышева, техническая готовность со стороны ресурсоснабжающих организаций к подаче теплоносителя таким объектам обеспечена ранее в полном объёме.

«Жилищный фонд к системам отопления подключен полностью. По фактам обращений граждан устраняются точечные проблемы, в основном связанные с завоздушиванием стояков. Паспорта готовности выданы в отношении всего жилфонда Мурманской области», – подытожил Дмитрий Латышев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться-PRO Валюту (16+)Доллар и евро укрепились каждый на рубль-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Программу единовременных выплат на покупку и строительство жилья медицинским работникам продлят до 2023 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика