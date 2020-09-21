Вопросы готовности к осенне-зимнему периоду обсудили на оперативном совещании

Начало и прохождение осенне-зимнего периода находится на постоянном контроле региональной власти и органов местного самоуправления.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев доложил об итогах подачи теплоносителя потребителям Мурманской области, а также о готовности муниципалитетов к уборке территорий от снега и наледи.

Министерство ведёт регулярный мониторинг состава сил и средств по уборке территорий муниципальных образований. Проводятся также выездные проверки фактической готовности сотрудников, техники и обеспеченности необходимыми материалами, дополнительно прорабатываются варианты привлечения при необходимости альтернативных подрядных организаций, осуществляющих услуги по уборке улично-дорожной сети, в случае выхода из строя техники действующих подрядчиков или существенного нарушения условий заключенных договоров.

По поручению губернатора Андрея Чибиса на текущей неделе контрольные мероприятия пройдут на территории ряда проблемных муниципальных образований региона.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, к настоящему моменту объекты социальной сферы Мурманской области подключены к системам теплоснабжения, за исключением нескольких, где продолжаются ремонтные работы и отопление будет подано после их завершения. По словам Дмитрия Латышева, техническая готовность со стороны ресурсоснабжающих организаций к подаче теплоносителя таким объектам обеспечена ранее в полном объёме.

«Жилищный фонд к системам отопления подключен полностью. По фактам обращений граждан устраняются точечные проблемы, в основном связанные с завоздушиванием стояков. Паспорта готовности выданы в отношении всего жилфонда Мурманской области», – подытожил Дмитрий Латышев.