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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 13:00

Вопросы и перспективы развития: региональные парламентарии посетили Ревду

Рабочая поездка спикера областной Думы Сергея Дубового и председателя комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Ирины Просоленко началась со встречи с руководством муниципального образования.

С главой Ревды Валентиной Афоничевой и главой администрации посёлка Юрием Басавиным депутаты обсудили текущие работы на объектах благоустройства и сроки их завершения, планы проведения ремонтов в следующем году, а также готовность поселка к зиме.

Градообразующим предприятием Ревды является Ловозерский горно-обогатительный комбинат. Вместе с генеральным директором Владимиром Федяковым парламентарии обсудили проблемные вопросы и перспективы развития, после осмотрели обогатительную фабрику и рудник, познакомились с производственным процессом.

Ловозерский ГОК построен в 1951 году, входит в Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Росатом Недра», являющийся одним из крупнейших производителей природного урана в мире и лидером по добыче урана в России.

Сергей Дубовой отметил, что деятельность предприятия заслуживает большого внимания:

— Конечный продукт, который получают на ГОКе, уникален и крайне необходим для нашей промышленности, в том числе и оборонной. Отрадно, что в настоящее время происходит обновление предприятия, намечен вектор дальнейшего развития с расширением производственных мощностей.

Ирина Просоленко подчеркнула, что в последнее время на предприятии видны позитивные изменения во всех направлениях:

— Производятся ремонты, улучшается материально-техническая база, обсуждаются планы и перспективы преобразований. Немаловажный момент – предприятие заинтересовано не только в удержании действующих профессионалов, но в привлечении, а также «выращивании» новых специалистов, начиная с юного возраста.

В завершение Сергей Дубовой возложил цветы к памятнику военнослужащим, погибшим в специальной военной операции.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30669/

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