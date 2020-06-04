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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 08:45

Вопросы качества содержания территорий продолжают оставаться на контроле

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о приведении к 1 июня территорий населённых пунктов региона к надлежащему состоянию в течение мая проводились выездные проверки качества содержания территорий и соответствующей работы органов власти муниципальных образований.

В ходе контрольных мероприятий, проводимых под руководством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрия Латышева, особое внимание уделялось содержанию придомовых территорий, общественных пространств, контейнерных площадок, проведению работ по дезинфекции. Также проверялся ход решения проблем, обозначенных жителями на портале «Наш Север» и в социальных сетях.

Проверка исполнения полномочий органов местного самоуправления и управляющих компаний проводилась по населенным пунктам Кольского района, городам Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, ЗАТО Североморск. Некоторые территории посещались неоднократно для повторного контроля.

Среди всех посещенных территорий по хорошему качеству проведения работ были отмечены города Оленегорск и Кировск.

По территориям Мончегорска, Апатитов, Колы и ЗАТО Североморск были выявлены проблемы наличия мусора на придомовых территориях, а также несанкционированных мест накопления ТКО. Все замечания главами администраций муниципальных образований были оперативно взяты в работу, большая часть из них уже устранена.

Не исключая ответственности органов местного самоуправления и управляющих компаний, Дмитрий Латышев подчеркнул важность внимательного отношения к местам своего проживания и самих жителей.

«Сохранение в чистоте наших домов, дворов и городов во многом зависит от нас самих. Очень много выявляется фактов, которые говорят о безответственном отношении граждан к окружающей их среде – порой для понимания этого достаточно зайти за дом и увидеть пакеты мусора, которые не донесли до контейнера, остатки упаковки от товаров, которая выбрасывается прямо из окон. Мусор иногда оставляют даже на детских площадках. Уважительное отношение к себе, к природе и труду других людей позволит нам сделать города чище».

Отмечено, что проведение выездных проверок даёт положительный эффект, в связи с чем практика проведения подобных мероприятий будет продолжена.

 

 

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