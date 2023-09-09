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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.23 16:00

Вопросы картографирования населённых пунктов Мурманской области обсудили в региональном Росреестре

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялась рабочая встреча с представителями Министерства имущественных отношений и Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, а также АО «Аэрогеодезия» по вопросам реализации на территории региона госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных». В частности, обсуждались вопросы создания крупномасштабного картографического материала на населённые пункты региона.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, участники встречи зафиксировали существующее состояние картографического обеспечения Кольского Заполярья, обсудили необходимость создания пространственных данных сверхвысокого разрешения (ортофотопланов) на все населённые пункты области путём аэрофотосъёмки беспилотными летательными аппаратами, потребность в дальнейшей подготовке цифровых планов городов нашего региона и пути взаимного сотрудничества правительства Мурманской области, территориального Росреестра и АО «Аэрогеодезия».

Генеральный директор АО «Аэрогеодезия» Александр Егоров отметил целесообразность применения беспилотных летательных аппаратов самолётного типа для съёмки крупных населённых пунктов и небольших квадрокоптеров для выполнения работ на незначительных территориях. Данная технология позволяет эффективно выполнять любые задачи по картографированию и обеспечивать необходимую в каждом конкретном случае точность съёмки.

«Качественный актуальный крупномасштабный картографический материал крайне важен и необходим для эффективного управления земельными и имущественными ресурсами и их учёта. Актуальная картографическая основа способствует уменьшению затрат на проведение кадастровых работ, исправление ошибок в местоположении границ и описание местоположения границ административно-территориальных образований и различных зон», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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