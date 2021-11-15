Вопросы климата, туризма и Северного морского пути обсудят на Международном арктическом форуме

Темы, связанные с климатическими изменениями, здравоохранением, развитием Северного морского пути (СМП), человеческим капиталом и туризмом, планируется обсудить на Международном арктическом форуме, который пройдёт 11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума.

«Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о ходе подготовки программы форума, которая состоит из восьми тематических блоков: «Устойчивый экономический рост», «Развитие человеческого капитала», «Экология и изменения климата», «Северный морской путь - устойчивое судоходство и транспорт», «Приоритетные отрасли Арктики», «Здравоохранение в Арктической зоне в постковидный период», «Наука и технологии» и «Арктический туризм», - говорится в сообщении.

«С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Основной целью председательства является устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, а также укрепление позиций России на международной арене. В программе председательства заложено более ста мероприятий по десяти основным направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии, развития человеческого капитала, поддержки коренных малочисленных народов Арктики и другие. Центральным событием председательства станет Международный арктический форум, на который планируется пригласить 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран мира», - приводит ТАСС слова полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По итогам заседания оргкомитета были даны поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Петербурга, а также площадки форума с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.