Глава ЗАТО Владимир Евменьков провёл рабочую встречу с депутатом Совета депутатов, директором Централизованной библиотечной системы Североморска Ольгой Ефименко. На встрече обсудили конкретные вопросы, которые волнуют жителей флотской столицы.

Ольга Ефименко рассказала о том, какие из них удалось решить, а какие пока ещё остаются проблемными и требуют участия не только депутата округа, но и внимания со стороны администрации. В частности, говорили о необходимости ремонта нескольких объектов. Среди них проезды во дворах, дороги и детские площадки.

Руководитель Североморска поручил комитету по развитию городского хозяйства администрации муниципалитета проработать возможность реализации этих планов и пообещал оказать содействие в решении вопросов.