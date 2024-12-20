«Вопросы, которые звучали, отражали беспокойства россиян»: председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой прокомментировал программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин 19 декабря ответил на вопросы граждан и представителей СМИ во время «прямой линии». Совмещённая «прямая линия» и пресс-конференция продолжалась более четырёх с половиной часов, в адрес главы государства поступило порядка 2,5 миллиона вопросов.

– Хочу подчеркнуть, что «прямая линия» президента России Владимира Путина всегда привлекает широкое внимание общественности, –отметил Сергей Дубовой. – Главные достоинства такого формата общения – решение конкретных проблем и поддержка социальных инициатив. Людям важно узнать от главы государства, как будут решаться их проблемы, что будет делать власть для того, чтобы улучшалась жизнь в стране. Такое масштабное мероприятие дает понять общую картину: где, какие вопросы стоят наиболее остро, каково настроение людей в том или ином регионе? Разговор получился откровенный. Одно из важнейших, на мой взгляд, заявлений президента – о том, что экономическая ситуация в стране остается устойчивой даже в условиях санкционного давления. «Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», – сказал глава государства. Вопросы, которые звучали, отражали беспокойства россиян. Это и специальная военная операция, и довольствие военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий, внешняя политика, рост цен, социальная сфера, ЖКХ и строительство жилья. Отдельно выделена, конечно, тема семьи и демографии. Для Мурманской области эта сфера одна из ключевых. На региональном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Например, мы сейчас продолжаем развитие нашей программы «Зарплата мамы». Для нас важно было услышать, что вопросы развития арктических регионов России по-прежнему остаются в фокусе внимания президента. В частности, будет продлена программа льготной «Арктической ипотеки», о чем глава государства подчеркнул неоднократно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31531/