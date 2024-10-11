Вопросы культурной политики и туризма в центре внимания парламентариев Северо-Запада России

Парламентарии обсудили вопросы федеральной поддержки библиотек и музеев, работников культуры Арктической зоны Российской Федерации, развитие туристической инфраструктуры и патриотического туризма в регионах.

В частности, отмечалась важность расширения числа получателей государственной поддержки среди муниципальных музеев и библиотек. Согласно действующему законодательству, библиотеки и музеи в составе многофункциональных культурных центров и домов культуры, не имеющие статуса самостоятельного юридического лица, не могут претендовать на получение средств федерального бюджета для создания модельных библиотек, а также на реконструкцию, ремонт и техническое оснащение муниципальных музеев. По оценке региональных законодателей, не менее 20% музеев и библиотек являются структурными подразделениями других учреждений, являясь при этом неотъемлемой частью системы библиотечного и музейного обслуживания населения.

Парламентарии обсудили и поддержали вопрос увеличения размера единовременной компенсационной выплаты работнику культуры, прибывшему на работу в населённые пункты Арктической зоны Российской Федерации.

Шла речь и о предоставлении государственной поддержки инвестиционных проектов на создание модульных некапитальных средств размещения в реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

По данным вопросам по итогам рассмотрения на конференции ПАСЗР предложено направить обращения в правительство России.

Фото (пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30909/