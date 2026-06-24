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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 16:30

Вопросы культуры и молодёжной политики – в центре внимания региональных депутатов

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова.

Парламентарии обсудили изменения в региональный закон «О культуре», в соответствии с которыми правительство области, а также органы местного самоуправления могут устанавливать льготную ставку арендной платы для арендаторов, занимающимися розничной торговлей книгами, газетами и журналами, проводят культурно-просветительские мероприятия. Речь идёт об аренде имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организациями культуры и предоставляемого в аренду с согласия собственника указанного имущества.

- Учреждения культуры отличаются высокой посещаемостью, особенно часто в них ходят учащиеся образовательных организаций, поэтому возможность приобретения в таких местах книг может стать действенным способом продвижения литературы среди населения, в том числе – подрастающего поколения, - отметил Герман Иванов. - Кроме того, предлагаемую инициативу можно рассматривать как ещё одну меру поддержки для организаций и граждан, занимающихся культурно-просветительской деятельностью.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

На комитете были рассмотрены изменения в закон «О молодёжной политике в Мурманской области».

- Законопроектом уточняются полномочия правительства региона и комитета молодёжной политики в сфере молодёжной политики, исходя из социальных потребностей, региональных и культурных особенностей, организации межведомственного взаимодействия, реализации комплекса мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, - подчеркнул председатель комитета.

После обсуждения парламентарии рекомендовали Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34540/

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