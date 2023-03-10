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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 15:55

Вопросы межпарламентского и международного сотрудничества обсуждали на первом заседании постоянно действующей комиссии

В Петрозаводске на площадке законодательного органа власти 10 марта состоялось первое заседание постоянно действующей комиссии по межпарламентскому и международному сотрудничеству. В нём приняли участие депутаты Госдумы, региональные парламентарии, представители МИД РФ.

С докладом выступил заместитель председателя областной Думы, глава постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству Евгений Никора. Он проинформировал о работе постоянного комитета ПАСЗР и о тех вызовах, с которыми в последнее время столкнулись регионы Северо-Запада России в международном сотрудничестве.

Парламентарий отметил, что в настоящее время ведётся работа по установлению связей со странами, не входящими в список недружественных, поиску новых партнёров по международному взаимодействию.

В повестке очередного заседания возглавляемого им комитета ПАСЗР вопрос о формировании новой межпарламентской региональной структуры для создания альтернативного формата сотрудничества на Балтике. Эта работа уже началась - проходят встречи представителей МИД с экспертами. Предполагается, что новая структура будет служить площадкой для генерации конструктивных подходов к международному сотрудничеству, продвижения объединительной повестки дня, демонстрации неизменности российского присутствия в регионе.

В ходе своего выступления Евгений Никора также затронул актуальную для приграничных с ЕС регионов тему завершения начатых проектов по программам приграничного сотрудничества, приостановленным Европейским союзом в марте 2022 года.

В планах парламентариев - обсуждение вопросов взаимодействия и перспектив дальнейшего сотрудничества регионов Северо-Запада России со странами СНГ и ШОС.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/fb4/69dex6k3gxw15brbphzxh0puuz2wfggb.jpg

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