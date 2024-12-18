Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в субъектах страны рассмотрели на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

Состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Заседание прошло в Истре под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нём принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Одним из вопросов повестки стала модернизация коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ.

Отмечалось, что сорок процентов инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене, а в некоторых субъектах изношенность достигает восьмидесяти процентов.

— Проблема ветхости коммунальной инфраструктуры актуальна для многих регионов, не исключение и Мурманская область. Особо остро вопрос стоит в гарнизонах, где долгое время ничего не ремонтировалось, – прокомментировал Сергей Дубовой. – При этом обновление объектов и сетей коммунальной сферы на особом контроле и правительства Мурманской области, и депутатов регионального парламента. За последнее время благодаря помощи и содействию из федерального центра ежегодно в этом направлении проводится большая работа.

Так, в Мурманской области с 2022 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на приведение в нормативное состояние коммунальных объектов и наращивание объемов их обновления направлено более 1 млрд рублей. По итогам прошлого года в регионе сократилось количество технологических нарушений на теплосетях в два раза в сравнении с 2019 годом. Также было модернизировано двадцать котельных, что в шесть раз больше, чем за предыдущие периоды. Благодаря реализации программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным, обновляются и преображаются социальные и коммунальные объекты в гарнизонах, большое количество которых сосредоточено на Крайнем Севере.

Парламентарий подчеркнул, что для решения такой глобальной проблемы необходим комплексный подход и без участия федерального центра здесь не обойтись, об этом и шла речь на заседании.

Валентина Матвиенко напомнила, что в послании Президент РФ поручил навести порядок в этой сфере.

— Для этого в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет реализован федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Общий объём его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 триллиона рублей. Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31517/