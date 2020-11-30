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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.20 15:00

Вопросы молодёжной политики обсудили члены бюро СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям

27 ноября под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова состоялось расширенное заседание бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Темой обсуждения стали векторы развития молодёжной политики Союза машиностроителей России. Заседание проходило в режиме видеоконференции.

Использование современного и передового онлайн–формата встречи как нельзя лучше подчеркнуло ориентированность участников разговаривать с молодым и прогрессивным поколением на «одном языке».

Онлайн-заседание началось с избрания в состав бюро Союза машиностроителей России (высшего руководящего органа) новых членов: губернатора Тульской области Алексея Дюмина, генерального директора «Алроса» Сергея Иванова и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова.

Перейдя к основной теме совещания, Сергей Чемезов отметил, что СоюзМаш России уже более десяти лет активно реализует молодёжную политику в машиностроительной отрасли: курирует техническое образование и подготовку квалифицированных рабочих, а также инженерно-технических специалистов. Сейчас в Союз входят 87 высших учебных заведений страны и 18 среднего профессионального образования.

Первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенёв в своём выступлении сообщил о достигнутых результатах молодёжной политики СоюзМаш в соответствии с задачей, поставленной Президентом России - реализация амбициозных инженерных проектов и участие в глобальном лидерстве. «Союз проводит большую работу по повышению качества поиска и подготовки квалифицированных специалистов от школы до послевузовского образования. Это как раз тот «социальный лифт», который поможет одаренным молодым людям реализовать себя в реальном секторе экономики. Сегодня, по сути, активно идёт работа с теми, кто в дальнейшем будет развивать Россию», - отметил Гутенев.

Отдельное внимание на онлайн-заседании было уделено масштабному молодёжному форуму «Инженеры будущего», Всероссийскому Форуму «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», а также акции «Неделя без турникетов». Напомним, что СоюзМаш, кроме этих проектов, уже несколько лет проводит крупнейшую в стране олимпиаду «Звезда», в которой участвует 350 тысяч человек. Олимпиада даёт возможность победителям получить больше преференций при поступлении в ведущие технические вузы. Благодаря молодёжной политике СоюзМаш и Лиги содействия оборонным предприятиям выстраивается сквозная система подготовки и селекции инженерных кадров «школа-вуз-производство».

На заседании Бюро обсудили проведение юбилейного десятого Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021» в Туле. Соглашение об этом с Тульской областью уже подписано. За право проведения форума на своей территории в следующем году боролись 23 региона. Но победа тульской команды в «Инженерах будущего- 2020» стала одним из решающих факторов в пользу Тулы. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «Хочу поблагодарить Союз машиностроителей России за поддержку нашей инициативы провести форум на Тульской земле. Для молодых специалистов эта очень перспективная площадка, где можно пообщаться, поделиться своими разработками, новаторскими идеями. И главное, эти идеи внедряются на конкретное производство и приносят реальные результаты».

За все время проведения форума его участниками стали более 15 тысяч молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно в течение 12 дней около 1500 молодых инженеров, конструкторов и технологов учатся у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников 20-35 лет.

Значимость и важность форума «Инженеры будущего» отметил и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. «Трансмашхолдинг» активно подключился к молодежному направлению, заданному СоюзМаш и запустил ещё проект предприятия «Поколение Инжен», цель которого – создать образ машиностроителя будущего, многопрофильного специалиста, вовлечённого в цифровую глобальную экосистему.

С докладом также выступил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков: «В этом году в МАИ (Московский авиационный институт) на Всероссийском форуме «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства» впервые состоялось торжественное вручение премии имени Н.А. Макаровца - за вклад в развитие производства продукции специального и гражданского назначения. Награда инициирована Госкорпорацией «Ростех», правительством Тульской области и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям». За 1-е место было присуждено - 800 тысч рубей; за 2-е место- 600 тысяч; за 3-е место- 400 тысяч рублей. Премия Макаровца теперь ежегодно на конкурсной основе будет вручаться работникам отрасли боеприпасов и спецхимии».

В 2020 году СоюзМаш запустил масштабный проект «В памяти Великая Победа», посвященный 75-му юбилею Великой Отечественной войны. Цель проекта - на примере героизма тружеников тыла показать значимость вклада специалистов отрасли в победу над фашизмом. Член бюро, помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова отметила: «Несмотря на то, что 2020 год, который был объявлен Годом памяти и славы, заканчивается, мы будем продолжать работу в направлении увековечивания памяти героев».

Самое активное участие в этом мероприятии принимали молодые сотрудники промышленных предприятий 40 региональных отделений Союза машиностроителей России.

Комментарии

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Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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