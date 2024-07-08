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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 12:30

Вопросы мурманчан, в основном, касаются темы благоустройства

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители — главы округов регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких мероприятия.

Первая встреча прошла в Октябрьском округе. С жильцами дома №1 по улице Профсоюзов встретились глава округа Елена Ширшова и координатор проекта «Инициативы двора» Святослав Ширвель. Жители обратились с разными вопросами, в их числе — отсутствие табличек с нумерацией подъездов и квартир на входных дверях, неправильное расположение двух баков для сбора мусора на контейнерной площадке, наличие запаха сточных вод в подъездах, на детской площадке требуется завоз песка в песочницу, техническое состояние уличных лестниц при спуске к дому №15 по улице Коминтерна с детской площадки оставляет желать лучшего. Кроме того, северяне были обеспокоены и состоянием ограждения детской площадки. Работы были незамедлительно проведены — заборчик отремонтировали.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Любовью Лычкиной пообщался с жителями дома №25 по улице Юрия Гагарина.

Вопросы мурманчан, в основном, касались темы благоустройства. Среди которых — установка площадки для выгула собак, восстановление разрушенного покрытия тротуара, установка скамеек, скашивание травы в районе домов №№3 и 4 по улице Виктора Миронова, вывоз разукомплектованного транспорта в районе дома №9 по улице Сафонова. Жители дома №6 по улице Магомета Гаджиева обратились к главе округа с вопросом относительно проведения косметического ремонта в подъезде №8 и дополнительной установки контейнеров для сбора бытового мусора в районе дома №2/47. Участники встречи, проживающие в доме №65 по проспекту Героев-североморцев, попросили установить ограждение зелёной зоны на придомовой территории дома, восстановить асфальтобетонное покрытие дворового проезда и отремонтировать козырёк входной группы подъезда №3.

Некоторые просьбы мурманчан удалось решить незамедлительно. Так, на фасаде дома №25 по улице Юрия Гагарина закрашены граффити и убран мусор с пешеходной зоны возле дома.

Жители дома №29 по улице Зои Космодемьянской задали вопросы заместителю главы Первомайского округа Евгению Филиппову о благоустройстве территории. Во встрече принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Коваленко. Мурманчане обратились к главе округа с просьбой установить новые малые архитектурные формы на детской площадке, скосить траву со стороны дворового фасада и обустроить парковочные места на придомовой территории.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28042&page=1

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