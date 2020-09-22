Вопросы, напрямую влияющие на жизнь в нашем регионе, будут в центре внимания депутатов Мурманской области

В областной Думе началось первое после парламентских каникул заседание. В повестке свыше 30 вопросов социальной, налоговой и другой направленности.

В своём комментарии перед началом заседания председатель Думы Сергей Дубовой отметил:

- В новом парламентском сезоне в центре внимания депутатов будут социальные и другие вопросы, напрямую влияющие на жизнь в нашем регионе. Как обычно, осенью мы входим в период напряженной работы по принятию регионального бюджета на предстоящий период. Бюджет на 21 год формируется в условиях непростой экономической и финансовой ситуации в связи с пандемией. При этом он сохраняет социальную направленность с учетом задач, поставленных президентом страны. В частности, планируется предусмотреть индексацию многих социальных выплат, продлить действующие меры поддержки граждан, совершенствовать социальную поддержку на основе принципов адресности и нуждаемости.