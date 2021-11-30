Вопросы не ждут. Очередное заседание регионального парламента пройдёт 9 и 10 декабря

Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой. Депутаты решили, что очередное заседание регионального парламента начнется 9 декабря, продолжится на следующий день. На нём предстоит рассмотреть свыше 20 вопросов.

В их числе – во втором чтении проекты законов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: об областном бюджете, о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

В первом чтении региональные парламентарии обсудят законопроект, вносящий изменения в закон «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области». Также в повестке проекты законов «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Мурманской области», «Об установлении на территории Мурманской области ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков» в первом чтении.

В повестке также значится вопрос об избрании членов Общественной палаты Мурманской области.