Вопросы о причинах увольнения, личной жизни и будущем — самые нелюбимые у соискателей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, какие вопросы работодателей на собеседованиях нервируют кандидатов больше всего.

56% россиян, имеющих опыт поиска работы, признались, что некоторые вопросы представителей работодателей им откровенно не нравятся, хотя многие из этих вопросов входят в стандартную схему собеседования и оценки кандидатов. При этом, по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россиян, которые отмечают, что спокойно и с пониманием воспринимают любые вопросы при приёме на работу, стало больше в 2,5 раза: 14% десять лет назад и 36% сегодня.

Вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы нервирует каждого восьмого россиянина (12%), а между тем это один из любимых вопросов рекрутеров. По 5% опрошенных возмущаются проявлениям интереса к их личной жизни и карьерному будущему. Вопрос о желаемом уровне заработка не нравится 4% респондентов: они предпочитают, чтобы работодатель открыто заявил, сколько готов платить. Еще 4% россиян недолюбливают вопрос: «Почему вы выбрали именно нашу компанию?»

По 3% голосов набрали вопросы о детях, личных достоинствах и недостатках, а также о ценности претендента для компании. Вопросы о возрасте и опыте работы считают некорректными по 2% респондентов. Еще 2% не нравится, когда их просят рассказать о себе. 1 из 100 соискателей возмущает вопрос о причинах затянувшегося поиска работы.

«Работодатель имеет право уточнять все интересующие его вопросы, касающиеся работы», — такого мнения придерживаются 36% россиян.

Мужчины чаще женщин с неодобрением воспринимают вопрос о зарплатных ожиданиях. Женщины же чаще считают неуместными вопросы о семейном положении и возрасте. Исключительно «женским» является вопрос о планировании детей, соискательницы справедливо называют его дискриминационным.