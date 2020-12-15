«Бизнес по-мурмански: грязное дело», или Белокаменка с запашкомМурманская область в оранжевой зоне - учёный оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 16:00

Вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников в Мурманской области обсудили на заседании АТК

Сегодня губернатор Андрей Чибис в режиме видеоконференции провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. Центральной темой совещания стало обеспечение безопасности на территории региона в период новогодних праздников.

«Хочу поблагодарить всех коллег, которые отвечают за безопасность нашего населения, за то, что в этот непростой год в условиях пандемии была обеспечена эффективная и слаженная работа. И сегодня перед нами стоит задача в наступающем году с учетом длинных праздничных дней и очевидно большого скопления людей на территории области обеспечить также всю необходимую безопасность», – отметил Андрей Чибис.

По информации начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Мурманской области Сергея Липовецкого, особое внимание будет уделено местам возможного массового скопления граждан, в том числе местам установки городских новогодних елок, дворовым территориям и другим объектам жизнеобеспечения. Также определены дополнительные меры по безопасности при перевозке организованных групп детей.

По предварительным данным на охрану правопорядка будет задействовано около 700 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций и 100 народных дружинников. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе и действия ограничительных мер расчеты сил и средств будут откорректированы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области также подвели итоги деятельности за 2020 год и утвердили план работы АТК в регионе на 2021 год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар подрос почти на 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика