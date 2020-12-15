Вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников в Мурманской области обсудили на заседании АТК

Сегодня губернатор Андрей Чибис в режиме видеоконференции провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. Центральной темой совещания стало обеспечение безопасности на территории региона в период новогодних праздников.

«Хочу поблагодарить всех коллег, которые отвечают за безопасность нашего населения, за то, что в этот непростой год в условиях пандемии была обеспечена эффективная и слаженная работа. И сегодня перед нами стоит задача в наступающем году с учетом длинных праздничных дней и очевидно большого скопления людей на территории области обеспечить также всю необходимую безопасность», – отметил Андрей Чибис.

По информации начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Мурманской области Сергея Липовецкого, особое внимание будет уделено местам возможного массового скопления граждан, в том числе местам установки городских новогодних елок, дворовым территориям и другим объектам жизнеобеспечения. Также определены дополнительные меры по безопасности при перевозке организованных групп детей.

По предварительным данным на охрану правопорядка будет задействовано около 700 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций и 100 народных дружинников. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе и действия ограничительных мер расчеты сил и средств будут откорректированы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области также подвели итоги деятельности за 2020 год и утвердили план работы АТК в регионе на 2021 год.