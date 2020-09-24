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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 17:35

Вопросы обеспечения безопасных условий труда работающего человека не могут из-за пандемии отодвигаться на второй план – Сергей Мякишев

Вторая международная конференция по вопросам охраны труда за полярным кругом «Арктика – территория безопасного труда!» прошла 24 сентября в онлайн-формате. Участие в ней приняла заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, генеральные консулы Королевств Норвегия и Швеция Астрид Нэрум и Ева Сундквист, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, объединений работодателей, профсоюзов из России, Норвегии и Швеции.

Мероприятие организовано Министерством труда и социального развития Мурманской области.

«Конференция позволила участникам обменяться мнениями и знаниями по актуальным вопросам и проблемам, связанным с работой в условиях распространения коронавируса. У нас появилась возможность узнать у зарубежных коллег об их опыте борьбы с COVID-19, о том, как изменились меры охраны труда», – отметила Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития,  с докладами выступили и.о. генерального консула Норвегии Астрид Нэрум, начальник отдела международных связей шведской государственной инспекции по охране труда  Магнус Фальк, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Елена Иванова на примере учреждения рассказала об опыте Мурманской области в создании условий профессиональной безопасности при работе с COVID-19. Доклад сотрудника Киркинесской больницы Королевства Норвегия Аниты Бреккен был посвящен защитному снаряжению,  медикаментам и мерам по защите сотрудников и пациентов во время продолжающейся пандемии.

«Вопросы обеспечения безопасных условий труда работающего человека не могут из-за пандемии отодвигаться на второй план ради экономической эффективности и сохранения прибыли. В любом режиме работы предприятия или организации, даже удалённом, вопросы жизни и здоровья должны находиться в приоритете», – подытожил модератор конференции – министр труда и социального развития Мурманской области Сергей  Мякишев.

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