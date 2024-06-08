Вопросы обеспечения участников специальной военной операции и иных категорий граждан протезами и протезно-ортопедическими изделиями в Мурманской области обсудили в Думе

В мероприятии, которое прошло 7 июня на площадке комитета по социальной политике и делам семьи, приняли участие региональные парламентарии, представители исполнительной власти, отделения Фонда пенсионного и социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области, Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», протезно-ортопедических предприятий.

Мероприятие провёл председатель профильного комитета Думы Станислав Гонтарь. Он подчеркнул необходимость создания отлаженного механизма межведомственного взаимодействия всех участников этого важного процесса.

С инициативой проведения круглого стола выступила сенатор РФ – представитель от Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова:

- В России зарегистрировано более 11 млн человек с инвалидностью, из которых 1,5 млн нуждаются в технических средствах реабилитации. В их числе — ветераны СВО. Государство полностью обеспечивает необходимыми изделиями из средств бюджета. Получить максимально функциональный и современный протез за счёт государства сегодня абсолютно реально. Проводится медицинская комиссия, которая оценивает все потребности пациента в нужном ему протезе. Но мы понимаем, что есть несовершенство закупочных процедур, сроков ожидания. Важная задача - отрегулировать эти процессы.

Участники обсуждения заострили внимание на вопросах компенсации стоимости протезных изделий, сроках протезирования, изготовления протеза, а также взаимодействия ведомственных структур. В частности, подчеркивалась необходимость актуализации нормативной базы в данной сфере.

- Предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут проанализированы и направлены в Совет по делам инвалидов при Совете Федерации и в рабочую группу по вопросам специальной военной операции, - отметила в завершение Татьяна Сахарова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30296/