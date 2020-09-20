ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от роботов-официантов - до выставки гальюнных фигур и домашних муравьиных фермВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: На приёме у психолога – о причинах развода, или О ролях мужа и жены
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.20 07:45

Вопросы обращения с ТКО обсудили на международном уровне

18 сентября заседание российско-норвежской рабочей группы по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также о практическом подходе к обращению с отходами в рамках проекта ЗАГР-1 прошло в обновленном составе.

Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи с участием руководителей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Мурманского филиала АО «Управление отходами», экологических организаций «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» и «Беллона».

Норвежскую сторону представил директорат окружающей среды: руководитель отдела северных территорий и двустороннего сотрудничества Андре Каммерюд, руководитель отдела обращения с отходами и загрязненных почв Кристине Мердал Хессен, старший советник Моника Лахти, представители Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

В приветственном слове региональный министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев напомнил присутствующим, что сохранение и оздоровление среды обитания являются неотъемлемыми условиями устойчивого развития общества, качества жизни людей, в целом – будущего цивилизации.

Первым в повестке значился вопрос организации работы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Королевства Норвегия. В своём докладе Андре Каммерюд рассказал об экологической повестке страны, а также о нормативно-правовой базе в области управления отходами. Что примечательно, среди принципов обращения с отходами одним из основных обозначена ответственность владельца отходов производства за их доставку на перерабатывающее предприятие.

Далее участники перешли к рассмотрению норвежского опыта по переработке отходов. С докладом о практическом подходе к сбору, сортировке и переработке мусора в Королевстве Норвегия выступила Моника Лахти. Отдельно участники обсудили способы обращения с отходами в удаленных поселениях.

Завершил рабочую встречу доклад о реформировании и перспективах развития отрасли обращения с отходами в Мурманской области. Несмотря на то, что реализуемая в регионе система по обращению с ТКО признана успешной, для Мурманской области остаётся актуальным сотрудничество, направленное на обмен опытом в части внедрения раздельного сбора, производства тепла из отходов, переработки вторичных фракций, обращения с отходами в отдаленных труднодоступных населенных пунктах.

«У Норвегии в этих вопросах имеется огромный опыт», - подчеркнул Дмитрий Латышев.

Важным результатом заседания стало достижение ряда договоренностей по содержанию повестки будущих заседаний, а также согласование плана совместной работы на 2020-2021 гг.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительством РФ и правительством Королевства Норвегия от 3 сентября 1992 года сформирована Смешанная российско-норвежская комиссия по охране окружающей среды. В целях осуществления двустороннего взаимодействия в рамках комиссии по охране окружающей среды создана российско-норвежская группа по предотвращению загрязнения окружающей среды. В рамках деятельности группы реализуется проект «Обращение с отходами в Мурманске» (ЗАГР-1).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Путевка в жизнь». Художественный фильм (12+)14:05Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар теряет 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Госпрограмму по развитию Арктики планируется увеличить на 11 млрд рублей в 2021-2022 гг.
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика