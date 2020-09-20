Вопросы обращения с ТКО обсудили на международном уровне

18 сентября заседание российско-норвежской рабочей группы по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также о практическом подходе к обращению с отходами в рамках проекта ЗАГР-1 прошло в обновленном составе.

Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи с участием руководителей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Мурманского филиала АО «Управление отходами», экологических организаций «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» и «Беллона».

Норвежскую сторону представил директорат окружающей среды: руководитель отдела северных территорий и двустороннего сотрудничества Андре Каммерюд, руководитель отдела обращения с отходами и загрязненных почв Кристине Мердал Хессен, старший советник Моника Лахти, представители Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

В приветственном слове региональный министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев напомнил присутствующим, что сохранение и оздоровление среды обитания являются неотъемлемыми условиями устойчивого развития общества, качества жизни людей, в целом – будущего цивилизации.

Первым в повестке значился вопрос организации работы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Королевства Норвегия. В своём докладе Андре Каммерюд рассказал об экологической повестке страны, а также о нормативно-правовой базе в области управления отходами. Что примечательно, среди принципов обращения с отходами одним из основных обозначена ответственность владельца отходов производства за их доставку на перерабатывающее предприятие.

Далее участники перешли к рассмотрению норвежского опыта по переработке отходов. С докладом о практическом подходе к сбору, сортировке и переработке мусора в Королевстве Норвегия выступила Моника Лахти. Отдельно участники обсудили способы обращения с отходами в удаленных поселениях.

Завершил рабочую встречу доклад о реформировании и перспективах развития отрасли обращения с отходами в Мурманской области. Несмотря на то, что реализуемая в регионе система по обращению с ТКО признана успешной, для Мурманской области остаётся актуальным сотрудничество, направленное на обмен опытом в части внедрения раздельного сбора, производства тепла из отходов, переработки вторичных фракций, обращения с отходами в отдаленных труднодоступных населенных пунктах.

«У Норвегии в этих вопросах имеется огромный опыт», - подчеркнул Дмитрий Латышев.

Важным результатом заседания стало достижение ряда договоренностей по содержанию повестки будущих заседаний, а также согласование плана совместной работы на 2020-2021 гг.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительством РФ и правительством Королевства Норвегия от 3 сентября 1992 года сформирована Смешанная российско-норвежская комиссия по охране окружающей среды. В целях осуществления двустороннего взаимодействия в рамках комиссии по охране окружающей среды создана российско-норвежская группа по предотвращению загрязнения окружающей среды. В рамках деятельности группы реализуется проект «Обращение с отходами в Мурманске» (ЗАГР-1).