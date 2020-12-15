Вопросы оказания помощи Обществу инвалидов флотской столицы обсудили с Татьяной Пуздерко

15 декабря в Североморской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», насчитывающей 120 человек, состоялась встреча её председателя Татьяны Пуздерко с депутатом Мурманской областной Думы Юрием Шадриным и председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгением Алексеевым.

Юрий Шадрин и Евгений Алексеев приехали не с пустыми руками. Они передали обществу инвалидов облучатель бактерицидный медицинский, защитные маски, дезинфицирующие антибактериальные средства, которые необходимы в условиях пандемии, и светоотражательные элементы, которые пригодятся в условиях полярной ночи.

Татьяна Михайловна поблагодарила Юрия Шадрина и Евгения Алексеева за помощь в обеспечении защитными средствами.

Между Татьяной Пуздерко, Юрием Шадриным и Евгением Алексеевым состоялась продолжительная беседа, в ходе которой обсуждались вопросы оказания помощи Обществу инвалидов, учёт пожеланий людей с ограниченными возможностями при строительстве социально важных объектов. Ведь зачастую, при их строительстве не в полной мере учитываются сложности, которые испытывают инвалиды: высокие ступени, отсутствие пандусов с противоскользящим покрытием.

Юрий Шадрин предложил Татьяне Пуздерко организовать более тесное общение с членами Общественной организации, чтобы в условиях пандемии знать их нужды и запросы, вовлекать в проведение онлайн мероприятий.

Евгений Алексеев отметил большой личный вклад Татьяны Пуздерко в организацию работы общества инвалидов. Она занимает активную позицию в решении вопросов обеспечения доступной городской среды. По её предложениям внесены изменения в проект торгового павильона на автобусной остановке на улице Кирова, чтобы обеспечить доступность для инвалидов, учтены её предложения по пешеходным переходам на улице Падорина и установлены поручни на трапе от улицы Адмирала Сизова к улице Полярная.