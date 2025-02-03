Вопросы отсутствия уборки дворовой территории и неудовлетворительного содержания мусоропровода обсудили мурманчане на встрече с начальниками управлений административных округов областного центра

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина на прошлой неделе состоялись традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

Первую провели начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук возле дома №20 по ул. Скальная. Мурманчане получили разъяснения о распределении участков при уборке придомовой территории управляющими компаниями, а также консультацию по участию в региональных программах. Рассмотрен вопрос о возможности организации парковки в районе дома №16 по ул. Скальной. По итогам одной из предыдущих встреч приведена в порядок спортивная площадка возле дома №1 по ул. Кильдинской.

Во дворе дома №11 по ул. Успенского с жителями общались начальник управления Ленинского округа Андрей Костин и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Артём Кузьмин. Темой разговора стало отсутствие уборки дворовой территории, неудовлетворительное содержание мусоропровода и необходимость герметизации межпанельных швов. Уделено внимание нерегулярному вывозу ТКО и необходимости ремонта подъездов и входных групп. После встречи произведена уборка территории.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Сердюк встретились с жителями дома №46 по просп. Кольскому. Вопрос о необходимости закрашивания несанкционированных надписей на двери одного из подъездов был решён оперативно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29295&page=1