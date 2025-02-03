С 1 марта изменятся тарифы на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом в Мурманской областиИтоги Года семьи: в России число родившихся за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 10:15

Вопросы отсутствия уборки дворовой территории и неудовлетворительного содержания мусоропровода обсудили мурманчане на встрече с начальниками управлений административных округов областного центра

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина на прошлой неделе состоялись традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

Первую провели начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук возле дома №20 по ул. Скальная. Мурманчане получили разъяснения о распределении участков при уборке придомовой территории управляющими компаниями, а также консультацию по участию в региональных программах. Рассмотрен вопрос о возможности организации парковки в районе дома №16 по ул. Скальной. По итогам одной из предыдущих встреч приведена в порядок спортивная площадка возле дома №1 по ул. Кильдинской.

Во дворе дома №11 по ул. Успенского с жителями общались начальник управления Ленинского округа Андрей Костин и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Артём Кузьмин. Темой разговора стало отсутствие уборки дворовой территории, неудовлетворительное содержание мусоропровода и необходимость герметизации межпанельных швов. Уделено внимание нерегулярному вывозу ТКО и необходимости ремонта подъездов и входных групп. После встречи произведена уборка территории.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Сердюк встретились с жителями дома №46 по просп. Кольскому. Вопрос о необходимости закрашивания несанкционированных надписей на двери одного из подъездов был решён оперативно.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29295&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 марта изменятся тарифы на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар США резко дорожает к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Вопросы отсутствия уборки дворовой территории и неудовлетворительного содержания мусоропровода обсудили мурманчане на встрече с начальниками управлений административных округов областного центра-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика