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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 22:35

Вопросы перспективного сотрудничества в области военно-патриотического воспитания во время встречи обсудил командующий Северным флотом с делегацией из Республики Татарстан

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев принял в городе Североморске в штабе Северного флота представительную делегацию Республики Татарстан, которую возглавил заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Командующий Северным флотом отметил, что отношения между флотом и Республикой Татарстан поддерживаются десятилетиями и выходят далеко за рамки шефских связей республики с подводными лодками «Тигр», «Ак-Барс», а теперь и новейшего крейсера «Казань». Адмирал Александр Моисеев рассказал гостям о дне сегодняшнем Северного флота и акцентировал их внимание на том, что в настоящее время воины-североморцы, как и подавляющее большинство россиян, решают основную задачу - мужественно и героически защищают своё Отечество в рамках специальной военной операции. Командующий флотом подчеркнул, что части и подразделения флота, решающие задачи СВО, находятся в высокой степени боевой готовности, как по укомплектованности, так и по моральному духу, и делают всё для того, чтобы поставленные задачи были успешно решены. Он также отметил, что и другие, плановые задачи выполняются, дальние походы по 6-8 месяцев для многих экипажей надводных кораблей флота стали рядовым плаванием, а подводники, в свою очередь, так же успешно действуют в Мировом океане в соответствии со своим предназначением.

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в свою очередь отметил, что уже стало историей, когда Республика Татарстан поставляла флоту не только призывников, но и различные виды шефской помощи, сегодня Северный флот полностью самодостаточен.

Заместитель премьер-министра Татарстана поблагодарил командующего Северным флотом за тесное многолетнее сотрудничество с Республикой Татарстан и попросил передать пожелание тем, кто выполняет ответственные боевые задачи на передовой, обязательно вернуться домой и выполнить все поставленные задачи. Он также подчеркнул важность поддержки Вооруженных сил, Северного флота со стороны регионов и заверил, что заложенные десятилетия назад добрые традиции шефства будут поддерживаться на всех уровнях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе встречи обсуждались вопросы перспективного сотрудничества в области военно-патриотического воспитания.

Делегация Республики Татарстан в ходе работы на Северном флоте возложила венки и цветы к памятнику героям-североморцам, защитникам Заполярья в Североморске, посетила ракетный крейсер «Маршал Устинов» и побывала в Музее ВВС Северного флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443204@egNews

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