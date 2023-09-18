Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса обсуждали в Мурманской областной Думе

Состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с председателем Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Константином Котловским.

В ней также принял участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

Ключевыми в обсуждении стали вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. Участники сошлись во мнении, что для дальнейшего развития и функционирования предприятий, осуществляющих деятельность в регионах Арктической зоны, необходимо формирование консолидированной позиции по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в районах Крайнего Севера.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28541/