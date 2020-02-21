Вопросы подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, военно-патриотического воспитания молодёжи обсудили в облдуме

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой встретился с председателем общественной организации ветеранов подводного флота и моряков подводников ВМФ Юрием Бояркиным. Во встрече также приняли участие председатели профильных комитетов областной Думы – военные офицеры в отставке Михаил Ильиных и Валерий Пантелеев.

Они обсудили вопросы по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы, военно-патриотического воспитания молодёжи.

Парламентарии сердечно поздравили вице-адмирала в отставке Юрия Бояркина с наступающим Днём защитника Отечества. Юрий Иванович прошёл все ступени службы: от лейтенанта, командира штурманской боевой части до заместителя командующего Северным флотом по боевой подготовке.

– Лучшие годы жизни вы посвятили службе, которая требует от людей полной отдачи душевных и физических сил. И сегодня, вы продолжаете служить своему Отечеству, показывая достойный пример подрастающему поколению. Крепкого вам флотского здоровья, неиссякаемой энергии и удачи в реализации всех проектов и планов на благо Мурманской области и всей страны, – отметил Сергей Дубовой.