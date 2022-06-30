Вопросы популяризации физической культуры и спорта, а также поддержка профессиональных спортсменов входят в число безусловных приоритетов регионального правительства – отчёт Андрея Чибиса

Вчера губернатор Андрей Чибис представил депутатам Мурманской областной Думы отчёт о деятельности регионального правительства. Представляя основные направления работы, он отметил, что в Кольском Заполярье вопросы популяризации физической культуры и спорта, а также поддержка профессиональных спортсменов входят в число безусловных приоритетов.

«В своей работе мы делаем акцент, прежде всего, на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи: наших школьников и студентов. Но, безусловно, профессиональные спортсмены также получают всестороннюю поддержку Правительства Мурманской области», – отметил в своём докладе глава региона Андрей Чибис.

В 2021 году на территории региона был проведён ряд крупных спортивных мероприятий, многие из них - впервые, созданы хоккейная команда «Арктика» и баскетбольный клуб «Север Баскет». Правительство Мурманской области оказывает существенную финансовую поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Результат уже виден: сноубордисты, биатлонисты и саночники Кольского Заполярья – в составе сборных страны. Всего в Мурманской области кандидатами в спортивные сборные команды РФ по 18 видам спорта являются 89 спортсменов.

Впервые была оказана поддержка физическим лицам в возрасте от 18 лет и некоммерческим организациям, действующим на территории региона, на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта. Из областного бюджеты выделены гранты по четырём направлениям – «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги». Размер гранта составляет: для проекта – 300 тысяч рублей, для программы – 400 тысяч рублей. Победителями в 2021 году стали 2 юридические организации и 4 физических лица.

В 2022 году увеличен размер единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам. Мера предназначена для материального стимулирования победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и России по неолимпийским видам спорта, а также победителей и призеров первенств мира, Европы и России как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

Говоря о развитии инфраструктуры, глава региона Андрей Чибис подчеркнул важность открытия новых спортивных объектов в Мурманской области. За три года созданы 22 спортивные площадки, оборудованы 3 футбольных поля. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Мурманске введён в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом «Метеор» и завершён объект «Комплексное развитие спортивного комплекса «Долина Уюта». В Апатитах появился физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом, ещё один ФОК – в Полярных Зорях, межшкольный стадион – в Мурманске, в Кировске – спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием, в Коле – комплекс с плавательным бассейном. Позитивную практику строительства планируют внедрить при строительстве бассейнов в Заозерске, Александровске и Североморске.

Одним из самых масштабных реализованных проектов стали открытие административно-спортивного комплекса, установка горнолыжного подъемника и приобретение система оснежения для спортивной школы олимпийского резерва в Кировске. В 2021 начато строительство лыжной базы в Полярных Зорях, а также сразу двух физкультурно-оздоровительных комплексов: со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше и с бассейном в Заозерске.

Активно привлекать студенчество к занятиям спортом помогают соглашения с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и Российским студенческим спортивным союзом России, а также двукратное увеличение, до 100 тысяч рублей, размера стипендии губернатора Мурманской области по направлению «Спортивные достижения».

Ещё большей популяризации активного образа жизни будет способствовать открытие спортивных пространств для молодёжи, объединённые одной современной концепцией «СОПКИ.SPORT». Пионерами в 2022 году станут города Апатиты, Кандалакша, Оленегорск и посёлок Умба.

В календаре мероприятий Мурманской области в 2021 году появилась целая плеяда красочных, масштабных мероприятий, включающих молодёжные и спортивные фестивали, Кубок Арктики по мотофристайлу и Аква-шоу «Север на волне». В планах – первый фестиваль водных видов спорта. Это, безусловно, помогает вовлекать большее количество северян в занятия спортом и активные виды отдыха.

Сделать занятия физической культурой и спортом более доступными призван проект «Бодрое воскресенье», позволяющий северянам принять участие в тренировках и получить рекомендации по занятиям физической культурой абсолютно бесплатно на разных площадках Мурманска, Кольского района, Кировска и Мончегорска. Впервые проведены конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» с участием 35 тренеров и 14 команд по 7 видам спорта. За отчётный период существенно вырос объём финансирования приобретения спортивно-технологического оборудования для учреждений региона: закуплено почти 45 тысяч единиц оборудования и спортинвентаря. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях развития школьного спорта в общеобразовательных организациях области было создано 104 профильных клуба, среди обучающихся проведены турниры по лазертагу и киберспорту, а также Кубок губернатора Мурманской области по 4 видам спорта с участием 56 спортивных клубов с общим количеством обучающихся 951 человек.