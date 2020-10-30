Вопросы поставки транспорта, техники, продуктов, прямых авиарейсов – перспективы сотрудничества Мурманской области и Беларуси обсудили на заседании рабочей группы

Один из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области – Беларусь. Вопросы развития торгово-экономических отношений и выполнения плана предыдущих лет вошли в повестку состоявшегося заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области.

Председатель рабочей группы от региона – заместитель губернатора Ольга Кузнецова в приветственном слове отметила, что Мурманская область намерена поддерживать и укреплять российско-белорусское сотрудничество, вопреки всем трудностям.

«Сегодня в горнодобывающей отрасли нашего региона задействовано порядка 250 крупнотоннажных «БЕЛАЗов». В планах на ближайшие три года – поставка еще 50 карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» на Кировский филиал АО «Апатит». В активной стадии реализации находится проект «Строительство регионального ремонтно-сервисного центра ОАО «БЕЛАЗ» в г. Кировск», которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области», – отметила Ольга Кузнецова.

В заседании приняли участие представители предприятий: от Республики Беларусь – ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «Минский автомобильный завод», от Мурманской области – АО «Электротранспорт».

На заседании была затронута тема открытия прямого авиасообщения между Мурманском и Минском. Как отметила Ольга Кузнецова, для северян это востребованный маршрут, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, решение вопроса требует больше времени. Сейчас речь идет об открытии направления уже в следующем году.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в Мурманскую область из Беларуси поставляют качественные продовольственные товары, косметическую продукцию, а в Беларусь из региона везут апатитовый концентрат и сырье для производства удобрений.

Участники встречи выразили уверенность, что состоявшийся диалог придаст импульс развитию разносторонних связей Мурманской области и Республики Беларусь, которые являются примером по-настоящему братских отношений, построенных на принципах учета интересов друг друга.