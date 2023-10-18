Вопросы повышения безопасности дорожного движения обсудили в Мурманской областной Думе

В рабочем совещании приняли участие депутаты регионального парламента, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, федерального казенного учреждения «Упрдор «Кола», муниципальных органов власти, автотранспортных предприятий.

Мероприятие проводилось по инициативе комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Думы.

- Поводом для проведения совещания стало резкое увеличение случаев травматизма в ДТП на дорогах Мурманской области в сентябре этого года, - отметил председатель комитета Артур Попов. – Важно понять, почему произошёл такой всплеск, и что нужно сделать для повышения безопасности дорожного движения.

По информации представленной Управлением ГИБДД по Мурманской области, за 9 месяцев 2023 года на дорогах региона было зафиксировано 425 ДТП, в которых погибли 39 человек. Большая часть дорожно-транспортных происшествий, заканчивающихся гибелью людей (более 60 процентов), произошли на федеральной трассе. Основная причина – выезд на встречную полосу движения.

Всего же с 2017 года и по настоящее время в дорожно-транспортных происшествиях с особо тяжкими последствиями погибли свыше 400 человек, ещё более 350 северян получили тяжёлые ранения и увечья.

Ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения на совещании была оценена с различных сторон. В том числе участников заинтересовали такие вопросы, как состояние дорог, освещённость трасс (особенно в местах пешеходных переходов), развитие придорожной инфраструктуры, количественный состав дорожно-патрульной службы, нехватка кадров и переработки водителей в автотранспортных предприятиях и многие другие.

Подводя итоги совещания, Артур Попов отметил, что все обсуждавшиеся темы взяты на контроль региональными парламентариями, работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения, будет продолжена.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/8d0/npyie77ncx8qqi8wbrp0ls8o2njezojr.JPG