Вопросы повышения эффективности взаимодействия местных властей и прокуратуры для защиты прав жителей обсудили на собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»

14 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в собрании Ассоциации «Совета муниципальных образований Мурманской области». Главная тема обсуждения - повышение эффективности взаимодействия местных властей и прокуратуры для защиты прав жителей и решения актуальных задач развития территорий.

«Взаимодействие, безусловно, направлено на решение ключевых вопросов, чтобы акценты были на тех вещах, которые по-настоящему волнуют людей, и чтобы здесь не было ненужного формализма и бюрократии. Когда региональная команда, муниципалитеты и надзорные органы работают синхронно, многие вопросы удаётся решать быстрее. Общая цель у нас одна — повышение качества жизни северян», - сказал глава региона.

Андрей Чибис напомнил участникам об основных направлениях работы, на которых правительство области и муниципалитеты концентрируют усилия в 2026 году. Речь шла о Комплексном проекте развития Арктики и ТТК, мастер-планах опорных населенных пунктов, вопросах демографии через конкретные меры поддержки семей, а также о расширении возможностей для обучения, развития и самореализации детей и молодёжи. Отдельным приоритетом остаётся адресная и постоянная поддержка защитников Отечества и их семей.

Кроме этого, участники заседания уделили внимание реализации федерального закона №33-ФЗ, регулирующего организацию местного самоуправления. На сегодняшний день Уставы всех 17 муниципальных образований региона актуализированы с учётом требований закона. Однако до завершения переходного периода (1 января 2027 года) предстоит масштабная работа по полной переработке нормативной базы.

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин обратил внимание на необходимость совместной конструктивной работы в сфере соблюдения законности. Представители прокуратуры вынесли на повестку вопросы надзора за нормативно-правовыми актами, содействия в исправлении недостатков в документах органов местного самоуправления, а также актуализации административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Отдельно обсуждались вопросы правопреемства в преобразованных муниципальных районах, где переработка документов потребует особого внимания и поддержки надзорных органов.

Повестка заседания также включила широкий блок социально значимых тем: соблюдение федерального законодательства в деятельности местной власти, эффективность муниципального контроля и защита прав маломобильных групп населения.

Представители областной, городских, районных и межрайонных прокуратур, а также главы муниципалитетов подтвердили намерение выстраивать конструктивный диалог для оперативного решения задач по защите интересов граждан и повышению качества работы органов местного самоуправления. Рассмотренные вопросы станут приоритетными в дальнейшей работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563838/#&gid=1&pid=20