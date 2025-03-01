Вопросы пожарной безопасности обсудили за круглым столом

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области провёл круглый стол для представителей регионального бизнеса по вопросам реализации проверок в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Участники собрались, чтобы обменяться опытом и выработать эффективные решения для предотвращения пожаров и минимизации их последствий в крупных торговых центрах, гостиницах, объектах туристического кластера. Особое внимание было уделено вопросам нормативно-правового и технического регулирования в области пожарной безопасности. Обсуждения затронули вопросы разработки и применения автоматических установок обнаружения и тушения пожаров.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Юдин подчеркнул важность встречи именно в таком формате, способствующем сближению позиций надзорных органов в области пожарной безопасности и представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках круглого стола специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области рассказали участникам о последних изменениях в нормативно-правовом регулировании в области пожарной безопасности, о квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в данной области, об основных требованиях к обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и провели анализ нарушений и обзор произошедших пожаров.

Со стороны предпринимателей выступил представитель ООО «Инженерно-техническая фирма». Спикер поделился опытом облуживания систем противопожарной защиты, где были выявлены глобальные проблемы, которые могут привести к возникновению угрозы пожара. Представитель АО «Кипрей» рассказал о создании добровольной пожарной охраны из числа сотрудников предприятия на примере МФК «Северное Нагорное». Участники единодушно сошлись во мнении, что создание ДПО является необходимым шагом для обеспечения своевременного реагирования на пожары и спасения жизней.

Алексей Юдин отметил: «Быстрое реагирование добровольной пожарной охраны — это спасение жизней и имущества».

Участники пришли к выводу, что при проведении профилактических и контрольных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей необходимо учитывать не только их массовую посещаемость, но и высокую пожарную нагрузку. А потому на таких объектах важно оценивать решение всех вопросов безопасности в целом.

Подводя итоги встречи, Алексей Колбасов, вице-президент, председатель комитета СПП Мурманской области по развитию малого и среднего предпринимательства, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Главным Управлением МЧС России по Мурманской области с целью информационной поддержки бизнеса и содействия в разрешении трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели при организации пожарной безопасности на предприятиях.

Фото предоставлено пресс-службой Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.