Вопросы предоставления услуг связи на территории Мурманской области - в центре внимания региональных парламентариев

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова депутаты обсудили информацию регионального Министерства цифрового развития о бесперебойном предоставлении услуг связи в регионе.

Отмечалось, что основными рисками на фоне санкционного давления являются сложности с поставками оборудования импортного производства и удорожанием их стоимости. Данные факторы могут привести к установке приоритета на поддержание существующей инфраструктуры и приостановке развития сетей в регионе. В связи с этим Министерством цифрового развития предложено при необходимости обсудить дополнительные меры поддержки операторов связи.

В свою очередь, представители операторов связи заверили, что готовы и далее реализовывать программы по поддержанию стабильности работы средств и систем связи, а также направленные на развитие сети на территории региона. Своевременно была проведена оценка рисков, закуплен необходимый запас оборудования. Операторы устойчиво взаимодействуют друг с другом, в том числе с целью ресурсной поддержки. Особо подчеркивалось, что в случае изменения ситуации законодатели готовы быстро отреагировать и принять соответствующие меры для обеспечения дополнительной государственной поддержки:

«Цифровизация в целом очень сильно зависит от импортных комплектующих, – отметил Артур Попов. – Связь сегодня - одна из важнейших экономических составляющих, и мы должны быть уверены, что ситуация с предоставлением этих услуг не ухудшится. Чтобы обезопасить этот сектор экономики от кризиса, мы готовы совместно с операторами связи, правительством области выработать превентивные меры. Мы понимаем, что без включения государственных усилий участникам этого рынка будет сложно справиться с ситуацией и в разы дороже. Для парламентариев важно, чтобы конечная стоимость услуг связи не увеличилась для наших граждан и оставалась такой же, как до 24 февраля 2022 года».

Парламентарии приняли прозвучавшую информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24010/