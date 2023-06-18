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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 14:00

Вопросы применения БПЛА в земнадзоре обсудили на Общественном совете при региональном Росреестре

В Управлении Росреестра по Мурманской области прошло заседание Общественного совета под председательством главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области М.Л. Сахневича. Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Мурманской области А.Н. Калинин, руководители управлений государственных органов власти в Мурманской области.

Участники обсудили вопросы использования дистанционных технологий в федеральном государственном земельном контроле (надзоре), который осуществляет региональный Росреестр.

Руководитель управления Росреестра Анна Бойко отметила, что в настоящее время федеральный государственный земельный надзор находится на совершенно новом этапе своего развития. Государством осуществляется реформирование контрольно-надзорной деятельности, целями которого является, в том числе, снижение административной нагрузки на юридических лиц и граждан, повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности.

Параллельно с изменениями законодательства по снижению надзорной нагрузки в земельный надзор активно внедряются современные дистанционные технологии.

Так, в настоящее время инспекторами применяются беспилотные летательные аппараты для создания ортофотопланов, которые могут быть использованы с различными целями. Съёмка с БПЛА позволяет зафиксировать границы участка, обнаружить превышение границ, незарегистрированные постройки, определить фактическое использование земельного участка. Кроме того, подготавливаемые по результатам съёмки с БПЛА ортофотопланы используются для наполнения Единой электронной картографической основы, повышения качества данных Единого реестра недвижимости.

Неоспоримым достоинством использования БПЛА совместно с фотокамерами и геодезическим оборудованием при осуществлении государственного земельного надзора является большая площадь охвата территории по сравнению с традиционными методами проведения контрольно-надзорных мероприятий: в среднем площадь съёмки, охватываемая за один полёт, составляет порядка  60 гектаров, а также возможность обследования труднодоступных земельных участков, участков, доступ на которые ограничен, например, высокими заборами.

Кроме того, использование БПЛА приведёт к оптимизации рабочего процесса и сокращению трудозатрат, уменьшению количества «самостроя».

«Беспилотные летательные аппараты — это прогрессивные технологические решения, отвечающие современным требованиям. Их применение не только позволяет проводить мониторинг земель, обследовать большие территории, но и получать ортофотопланы, устранять реестровые ошибки. Кроме того, результаты применения БПЛА возможно использовать в целях вовлечения неиспользуемых земельных участков в оборот, а также в целях выявления нарушений земельного законодательства», - подчеркнул председатель Общественного совета при управлении Росреестра Максим Сахневич.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, основной задачей, стоящей перед региональным Росреестром в данном сегменте, является проведение до 31 октября 2023 года аэрофотосъемки на территории Мурманской области площадью не менее 200 га ежемесячно в целях дальнейшего составления ортофотопланов для наполнения Единой электронной картографической основы, выявления нарушений земельного законодательства РФ.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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