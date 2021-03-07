Вопросы развития и поддержки инклюзивного образования обсудили педагоги на круглом столе в Оленегорске

В Оленегорской коррекционной школе-интернате состоялся круглый стол с участием педагогов Ресурсного учебно-методического центра, созданного на базе учреждения, и оленегорского детского сада №9. Мероприятие организовано в рамках сотрудничества в сфере развития и поддержки инклюзивного образования детей с различными формами умственной отсталости и детей-инвалидов.

Коллеги из двух образовательных организаций обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе своей деятельности, и обменялись опытом. Среди поднятых тем - вопросы выявления ребёнка с умственной отсталостью или задержкой психического развития, критерии отличия нормы от патологии на ранних этапах развития, индивидуальные и групповые занятия с импульсивными детьми, оказание помощи детям со сниженным фоном настроения и другие.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках круглого стола была организована выставка работ педагогов и воспитанников школы-интерната «В искусстве – жизнь!». В экспозиции были представлены разнообразные техники и различные материалы: выпиливание лобзиком, токарная обработка древесины, вязание крючком, декупаж, фелтинг, квиллинг, папье-маше, бисероплетение и декорирование.