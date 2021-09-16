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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.21 11:00

Вопросы развития Мурманской области обсуждались на встрече Александра Гуцана и Андрея Чибиса

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, ход реализации национальных проектов на территории Мурманской области.

Отдельное внимание было уделено проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Андрей Чибис доложил о начале новой фазы реализации проекта. Заключён договор генерального подряда на строительство морского терминала Лавна. 9 сентября на совещании в правительстве РФ под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова руководители федеральных ведомств и компаний-инвесторов ещё раз подтвердили намерения успешно завершить стратегически важный для всей страны проект. Работы на стройплощадке в Лавне стартуют 16 сентября.

Александр Гуцан подчеркнул, что реализация этого, как и ряда других проектов, является важным условием для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации по развитию Арктической зоны Российской Федерации. Он обратил особое внимание на необходимость соблюдения сроков исполнения всех запланированных мероприятий и высокого качества выполнения работ на объектах.

«На встрече с Александром Владимировичем наш регион в очередной раз получил поддержку, направленную на развитие Мурманской области. Так, была зафиксирована значимость реализации проекта Мурманского транспортного узла. Для нас это имеет принципиально важное значение, ведь уже завтра мы приступим к строительству порта «Лавна» – его якорного элемента», – прокомментировал Андрей Чибис итоги встречи 15 сентября.

Также был поднят вопрос проведения вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Мурманской области. По темпам вакцинации область занимает третье место среди регионов округа, в настоящее время привито 239 тысяч человек, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

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