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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 15:30

Вопросы развития туризма обсудили в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия»

Вчера в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия» председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев принял участие в круглом столе на тему «Туризм – новая нефть? Государственная поддержка и туристический ресурс Дальнего Востока и Арктики».

Модератором круглого стола выступил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Участники встречи обсудили подходы к развитию и поддержке туризма, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным в рамках поездки на Дальний Восток. Особое внимание приглашенные гости уделили развитию туризма с учетом климатических особенностей арктических и дальневосточных территорий, а также транспортной доступности, кадровому потенциалу, инфраструктурным возможностям и многому другому. 

Участники круглого стола отметили, что государство уделяет большое внимание туризму. Значительная поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, в свою очередь, отметил важность синхронизации программ, мер поддержки и планов развития как с регионами, так и с Министерством Дальнего Востока и Арктики. 

От Мурманской области участие в круглом столе также приняли директор агентства развития Мончегорска Анна Федорова и генеральный директор ООО «Сокрома Недвижимость» Дарья Ковалевская, которые рассказали об эффектах от существующих мер поддержки, при этом дали предложения по совершенствованию механизмов и сроков для эффективного исполнения проектов в Арктической зоне РФ и Дальнем Востоке.

«Состоялся конструктивный диалог. На конкретных примерах предпринимателей обсудили возможные варианты по корректировке требований к срокам реализации туристических проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Важно, что бизнес не только поддерживается, но и влияет на решения», – отметил Александр Елисеев.

На площадке павильона «Дом Российской кухни» для посетителей выставки-форума «Россия» также проходят дегустации и кулинарные мастер-классы, в рамках которых рецептами блюд с посетителями поделились лучшие шеф-повара и рестораторы Мурманской области. Так, туристический комплекс «Териберский берег» провёл дегустацию копчёных крыльев ската и зубатки свежего и горячего копчения, рестобаром арктической кухни «Ягельsky» презентованы блюда «Ягель ёж» и «Беломорская чушь на хлебе», а мобильная арктической кухня «Mr.Black» организовала мастер-класс по домашней засолке семги.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в завершение Дня Дальнего Востока и Арктики на площадке «Дальневосточная панорама» Александр Елисеев представил туристический потенциал Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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