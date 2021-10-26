Вопросы развития «зелёной» энергетики и привлечения молодёжи на север обсудили на заседании Регионального совета БЕАР

Губернатор Андрей Чибис в режиме ВКС 25 октября принял участие в заседании Регионального совета Баренцева/Евроарктического региона. Глава региона обозначил основные стратегические вопросы и приоритеты развития Мурманской области в ближайшее время.

«Хоть и в режиме онлайн, но я рад видеть тех, с кем мы в том числе обсуждаем тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Несмотря на ограничения, которые есть сейчас, пандемию, мы не потеряли нить общения, а наоборот, с помощью современных цифровых технологий продолжаем обсуждать насущные вопросы», – отметил во вступлении Андрей Чибис.

В мероприятии также приняли участие председатель Баренцева регионального совета Хелене Хеллмарк Кнуттсон, руководители регионов России, Норвегии, Швеции, Финляндии и другие представители стран БЕАР, входящие в региональный комитет. В рамках вступительной части заседания председатель правительства норвежских губерний Тромс и Финнмарк Бьёрн Инге Мо поблагодарил Андрея Чибиса за проведение регулярных международных онлайн-сессий «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса».

Губернатор подчеркнул, что арктическая тема, тема развития северных территорий является одним из основных акцентов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По словам Андрея Чибиса, с учётом утверждённой Стратегии развития Арктической зоны РФ, конкретных решений по льготным налоговым режимам, российская Арктика в настоящее время стремительно развивается.

«Мы, несмотря на пандемию, сегодня активно увеличиваем объём инвестиций в основной капитал, развиваем Мурманский транспортный узел, строим новые порты и приступаем к строительству новых экологически чистых промышленных предприятий в сфере металлургии, –сказал глава региона. – Также основные акценты в нашей работе – это, безусловно, экология, развитие безуглеродной современной чистой энергетики и, конечно, вопрос привлечения молодёжи на север».

Андрей Чибис подчеркнул, что совместно с крупнейшими промышленными предприятиями за последние два года благодаря льготам и новым инвестициям на 83% сократились выбросы диоксида серы на промышленных площадках Мурманской области. Также помимо модернизации существующих предприятий в регионе идёт строительство новых производств взамен вредных. Так, уже со следующего года в Мончегорске начнётся создание по самым современным экологическим стандартам завода белой металлургии «Большая медь».

«Сегодня в Мурманской области завершается строительство самого крупного в мире за полярным кругом ветропарка. Принципиально важно, что мы делаем ставку на развитие вот такой зелёной энергетики, – отметил губернатор. – Также ведётся работа над совместными проектами с Росатомом и РОСНАНО по созданию производства водорода. И тоже готовы с удовольствием заниматься этим с нашими зарубежными партнёрами».

Кроме того, Андрей Чибис поблагодарил коллег из Норвегии, Финляндии и Швеции за проведение совместных культурных мероприятий. По словам главы региона, они в том числе служат дополнительным толчком для привлечения молодёжи на север.

«Наша ключевая задача – создать с учётом развития экономики, нового промышленного роста условия повышения качества жизни для молодых специалистов, чтобы им было интересно в Арктике, чтобы молодёжь получала достойную работу. Именно поэтому мы сегодня также инвестируем в модернизацию нашей системы образования», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение выступления Андрей Чибис ещё раз поблагодарил коллег по Баренцеву/Евроарктическому региону за возможность в режиме онлайн обсуждать самые насущные проблемы северных территорий.