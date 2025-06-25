Вопросы реализации молодёжной политики в регионе рассмотрели на заседании правительства

В преддверии Дня молодёжи губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства, посвящённое реализации молодёжной политики в регионе. В мероприятии приняли участие активисты молодёжных объединений и организаций.

В начале своего выступления глава региона подчеркнул, что развитие потенциала молодых людей, их талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности — одна из национальных целей, зафиксированных в указе Президента России Владимира Владимировича Путина, отметив, что в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», стратегического плана «На Севере – жить!» команда регионального правительства ведёт системную работу в этом направлении и она высоко оценивается на федеральном уровне.

«С 2022 года мы входим в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики. Есть градация среди регионов, где численность молодых людей до 200 тысяч. Поэтому, конечно, нам хочется, чтобы именно молодые парни и девчонки, а также молодые семьи, принимали решение жить и работать в Кольском Заполярье», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в Мурманской области реализуется целый комплекс разнообразных мер поддержки: от материального стимулирования до развития инфраструктуры. Особое внимание уделяется профориентации и подготовке кадров — ведется тесное сотрудничество с ведущими компаниями региона «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Норникель», «Росатом», «Россети», «Северсталь» и другие. Это даёт возможность школьникам знакомиться с востребованными профессиями.

Для привлечения специалистов из других регионов действуют программы: «Курс на Север», «Арктический маяк», «Вернусь с друзьями». Молодые северяне получают гранты, стипендии и премии. Так, например, за счёт федеральных грантов только за первое полугодие удалось привлечь более 96 млн рублей. В 2025 году правительство Мурманской области поддержало 17 инициатив на общую сумму 9,5 млн рублей. Победителей наградят в рамках праздника в честь Дня молодёжи, который пройдёт 28 июня на Поморской набережной в Коле.

Также о предоставляемых мерах поддержки во время заседания правительства Мурманской области рассказала председатель комитета молодежной политики Мария Чернышева.

«В Мурманской области действует широкий спектр мер поддержки для молодёжи, и приятно видеть, что наши молодые активисты активно участвуют в жизни региона. Сегодняшняя встреча, где они представили доклады о волонтерской деятельности, предпринимательстве и других важных направлениях, наглядно демонстрирует их заинтересованность и готовность внести свой вклад в развитие Мурманской области», — рассказала Мария Чернышева.

Кроме того, во время заседания речь шла о перезагрузке МАУ и создании кампуса мирового уровня, о развитии предпринимательства в регионе, предоставляемых субсидиях и грантах на открытие бизнеса, о созданных пространствах «СОПКИ», где проводят мастер-классы, лекции и встречи с участием известных спикеров, а также о добровольческих объединениях — все вышеперечисленные аспекты создают возможность для самореализации молодых северян, укрепляя кадровый потенциал Арктики.

Также глава региона Андрей Чибис пообщался с активистами в неформальной обстановке. Губернатор провёл обзорную экскурсию по правительству Мурманской области. Молодые люди побывали в рабочем кабинете и в зале совещания, где проходят видеоконференции.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняла участие председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова, которая отметила, что современная молодёжь стала движущей силой многих положительных преобразований в Мурманской области:

— Заполярные молодые люди вовлечены практически во все важные сферы нашей повседневной жизни – добровольчество и патриотическое воспитание, благоустройство и помощь участникам спецоперации, не боятся пробовать себя даже в политике. В качестве примера члены Молодёжного парламента при областной Думе, которые активно участвовали в разработке проекта закона «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», внеся в него более двадцати предложений, или в разработке предложений в проект Стратегии молодёжной политики РФ, которая была инициирована Президентом России. Важно, что ребята чувствуют свою востребованность и нужность, это их мотивирует оставаться на родной земле и трудиться на благо ее развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549270/#&gid=1&pid=37