Вопросы реализации проекта по оказанию консультационно-психологической помощи членам семей мобилизованных и участников СВО обсудил Андрей Чибис во время рабочей встречи с Татьяной Кусайко

Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко. Основными темами встречи стали реализация проекта по оказанию консультационно-психологической помощи членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции, а также развитие регионального проекта «АллергоДесант».

Глава региона выразил благодарность за работу, проводимую на территории региона и в Госдуме по защите интересов Мурманской области.

В свою очередь парламентарий отметила благодарностью незамедлительную реакцию губернатора в решении вопроса ошибочно мобилизованного северянина.

В ходе встречи также обсудили создание проекта по оказанию психологических консультаций, куда смогут обратиться не только родственники семей мобилизованных граждан, но и участники СВО при возвращении домой.

В ходе встречи также обсудили реализацию регионального проекта «АллергоДесант» федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» и перспективах его развития.

В минувшую субботу состоялся шестой выезд бригады медицинских специалистов узкого профиля. 11 врачей провели приём детского и взрослого населения Печенгского округа на базе городской поликлиники города Заполярный. Татьяна Алексеевна отметила, что проект имеет масштабный характер и привлекает все больше врачей-волонтёров, которые имеют узкую специализацию. Так, в ходе приёма было осмотрено и проконсультировано 153 пациента. У одного ребёнка прямо в ходе приёма отоларинголога было выявлено и сразу удалено из органов дыхания инородное тело.

В текущем году удалось провести осмотр 550 человек, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru