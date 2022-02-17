Вопросы реализации совместных проектов по сохранению исторической памяти Андрей Чибис на встрече в Москве обсудил с Владимиром Мединским

Работу регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и реализацию совместных проектов по сохранению исторической памяти губернатор Андрей Чибис обсудил 15 февраля в Москве с помощником Президента Российской Федерации, председателем РВИО Владимиром Мединским.

Сегодня членами Российского военно-исторического общества в Мурманской области являются 48 человек. Региональное отделение проводит тематические выставки и военно-исторические реконструкции, научно-практические конференции и семинары, оказывает военно-патриотическим клубам посильную помощь в организации патриотических мероприятий. Как отметил на встрече Андрей Чибис, при поддержке Правительства Мурманской области деятельность регионального отделения РВИО получит перезагрузку, количество и масштаб проводимых им мероприятий уже в ближайший год возрастут.

На встрече Андрей Чибис и Владимир Мединский договорились о совместной проработке вопроса отправки юных северян в военно-исторические лагеря «Страна Героев». Молодежные лагеря Российское военно-историческое общество организует в рамках нацпроекта «Культура». Уникальная программа направлена на поддержание у подрастающего поколения интереса к изучению истории страны. В течение смены ребята занимаются строевой подготовкой, осваивают навыки обращения с оружием, парашютного спорта, основы самбо и сдают нормативы ГТО. Лагеря открываются в различных субъектах России, и их программа ежегодно расширяется.

Кроме того, на уровне региона будет проработан вопрос организации в Кольском Заполярье военно-исторических смен на морскую тематику. РВИО при этом готово полностью взять на себя проработку их наполнения и подбор специалистов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поделился также планами по созданию в Мурманске музея защитников Заполярья. Владимир Мединский выразил готовность общества принять участие в софинансировании и подготовке проекта. Минкульту Мурманской области будет поручено рассмотреть возможность предоставления соответствующей субсидии.

«С Владимиром Мединским договорились в ближайшее время возродить в Мурманской области региональное военно-историческое общество, а также проработаем создание музея защитников Заполярья. Встречу провели прямо в музее военной формы», - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440273/#&gid=1&pid=10