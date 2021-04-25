Вопросы реализации в Мурманской области нового механизма привлечения иностранной рабочей силы рассмотрели на заседании межведомственной комиссии

Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Мурманской области. Участники встречи – представители региональных и территориальных федеральных органов власти, областного совета профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области – обсудили реализацию в регионе нового механизма – Алгоритма действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан.

Напомним, согласно алгоритму, работодатели, участвующие в реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, крупных инвестиционных проектов, могут привлекать иностранных работников по профессиям, на которые нет спроса у граждан Российской Федерации или отсутствуют специалисты нужной квалификации. Новый механизм реализован в электронном формате: работодатели могут размещать в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» заявки на привлечение иностранных работников.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, участники заседания обсудили основные моменты в реализации нового механизма привлечения иностранных работников, а также предложения по его совершенствованию.