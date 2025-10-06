Вопросы реновации ЗАТО обсудили на рабочей встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили вопросы развития региона, в том числе исполнение поручения Президента России Владимира Путина по реновации ЗАТО.

Губернатор отметил, что задача реновации ЗАТО особенно чувствительна для Мурманской области: в регионе 27 населённых пунктов с дислокацией военных. Реализации программы уделяют максимум внимания на всех уровнях.

«Мы работаем в тесной связке с Министерством обороны. Результат очевиден: наши гарнизоны преображаются, ремонтируются дома, строятся соцучреждения, открываются крупные спортивные объекты, обновляются дороги. Радует, что эти изменения видят и сами военнослужащие, и их семьи. На встрече в субботу жены военнослужащих поделились положительными отзывами. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку этой инициативы, а также за продление программы до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей», – прокомментировал Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание к теме, поддержку и положительную оценку проводимой работы.

«Те вопросы, которые на площадке Совета Федерации поднимаются, они решаются. Идёт командная работа», – сказал глава региона.

«Президент поставил задачу, все поручения должны выполняться. Конечно, военные люди, которые обеспечивают безопасность страны, их семьи, должны жить в нормальных условиях. Хорошо, что Вы этим, как губернатор, лично занимаетесь», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

