Вопросы семейной психологии и самопознания, здоровья и красоты обсудили на II интерактивной женской конференции «Звезда Севера» в Североморске

Второй день интерактивной женской конференции «Звезда Севера», которая открылась накануне в гарнизоне военных моряков-подводников Гаджиево, прошёл в столице Северного флота. Сегодня приглашенные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска выступили в Североморске.

Форум объединил на одной площадке сотни активных и целеустремленных женщин, готовых к открытому общению, новым знаниям и знакомствам. Как рассказала автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис, цель конференции – раскрыть потенциал, профессиональные и творческие возможности участниц. В этом году образовательная программа расширена и включает новые темы, наиболее волнующие женскую аудиторию, – семейная психология, вакцинация детей, укрепление здоровья в условиях Крайнего Севера, красота и искусство.

«Благодаря поддержке члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Кусайко проект «Звезда Севера» услышан на федеральном уровне. Значимость проведения подобных конференций в других закрытых городах России будет рассматриваться на форуме в Москве, где мы поделимся своим опытом», – прокомментировала организатор конференции, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Мероприятие пройдёт в столице России 17 марта в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского женского форума, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.