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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 10:00

Вопросы северян, заданные главе региона в ходе «прямой линии» 3 июля, взяты в работу

Редакция «Арктик-ТВ» сообщала, что 3 июля состоялась «прямая линия» главы региона Андрея Чибиса с жителями. Первые два часа она шла в эфире телеканала «Россия 24. Мурманск» и на страницах главы региона в социальных сетях, и еще час – только в интернете. В течение трёх часов удалось обсудить около 60 ситуаций, всего в соцсетях и по телефону поступило около 400 вопросов.

В ходе оперативного совещания вчера губернатор попросил глав министерств и муниципалитетов прокомментировать некоторые из них.

Так, в ходе прямой линии жители ЗАТО Александровск рассказали о проблеме с входными группами в детском саду в Полярном. Губернатор отметил, что посещал объект полгода назад, когда возникла проблема, администрации муниципалитета было дано поручение её устранить. Почему проблема до сих пор не решена – ответил глава ЗАТО.

«Мы заключили контракт на проектирование работ, проектирование завершено, на этой неделе готовим подачу на экспертизу, примерная смета – 19 млн рублей, это все 7 крылец, установка шарнирных, восстановление нижней части фасада. По завершении экспертизы выйдем на строительно-монтажные работы. Сентябрь – ориентировочный срок завершения работ», – отметил Ильяс Мазитов.

Губернатор прокомментировал, что такая низкая скорость реакции и формирует отношение граждан к эффективности работы власти.

«Так не годится. Уговаривать больше никого я не буду. Систематически нарушается – будем привлекать к ответственности. В том числе муниципальных чиновников в рамках действующего законодательства. Имейте это ввиду», – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что задача нового вице-губернатора Надежды Аксеновой, в том числе, такие вопросы поднимать и стараться решить на своём уровне.

Возвращаясь к муниципалитетам, глава региона напомнил Ильясу Мазитову о необходимости привести в нормативное состояние детскую площадку в ЗАТО Александровск на улице Душенова.

Следующий вопрос – о некачественном горячем водоснабжении в  Заполярном – прокомментировал Сергей Лупанский.

«В результате инцидента на котельной произошёл разрыв трубки теплообменника и попадание нагреваемой жидкости из внутреннего контура во внешний. Это привело к ухудшению качества воды, поступающей потребителям. Приняли меры по переключению производственного процесса на резервный теплообменник, внештатная ситуация устранена. В связи с инцидентом АО «МЭС» дополнительно промывает наружные тепловые сети со 100-процентным замещением циркулирующего теплоносителя. На сегодняшний день это мероприятие продолжает выполняться, по результатам мониторинга на 14.00 3 июля отклонений по показателям качества ГВС не регистрировались, Роспотребнадзор снял пробы, анализы также постоянно берет сам АО «МЭС». В первые дни, конечно, были превышения по запаху и привкусу воды. Сейчас локализуется. Система ГВС в Заполярном открытая, так что в ближайшее время, по завершении процесса промывки, все должно устраниться. Чтобы потребители не переживали, в квитанции за июль АО «МЭС» учтет ситуацию и сделает перерасчёт», – пояснил замминистра.

Ещё один вопрос в ходе «прямой линии» с губернатором жители задали по отсутствию «лежачего полицейского» на одной из дорог в Туломе. По словам регионального министра транспорта в течение этого месяца ситуация будет исправлена.

«С момента передачи дороги с регионального на федеральный уровень был убрана искусственная дорожная неровность. Сейчас с коллегами отработали, напишем официальное обращение и этот ИДН вернется в течение июля месяца», – заверил Артем Гришин.

Губернатор также поручил обеспечить качественное нанесение разметки.

Вопрос о неработающей ливневой канализации на улице Северной, 13 в Апатитах прокомментировал глава администрации Николай Бова.

«Работы по благоустройству двора были выполнены в прошлом году, как и в 5 соседних. По решению собственника выполнялись по минимальному перечню, поэтому стандартная ливневая канализация не делалась. Но возле дома 13 у торца дома была сделана ливневая канализация по проекту собственников. Она в рабочем состоянии, при очень сильных дождях проходит какое-то время чтобы вода ушла. Дополнительно по согласованию с жильцами мы поставим ограждение, чтобы туда не заезжали машины. И перепроверим с замерами уклоны при асфальтировании двора. Если будут отклонения – заставим подрядчика в рамках гарантийных обязательств переделать. Поручение также отдано управляющей компании чтобы был постоянный контроль за этой ливневой канализацией», – пояснил Николай Алексеевич.

Губернатор отметил, что аргументация не выдерживает никакой критики.

«Аргумент, что канализация сделана по проекту жильцов – странный. Собственники МКД не имеют соответствующей квалификации. Соответствующие работы, сметы, проект делают те, кто за это получает деньги. Муниципалитет тут является заказчиком, есть конкретные исполнители», – сказал Андрей Чибис и поручил профильному вице-губернатору Марии Гавриловой проверить информацию и качество реализации проекта.

Все 400 поступивших обращений переданы в работу профильным министерствам и муниципальным органам власти, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-168993381_16404?z=photo-168993381_457248086%2Fwall-168993381_16404

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