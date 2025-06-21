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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.25 11:00

Вопросы соблюдения баланса между семьёй и карьерой обсуждали в Мурманске

На площадке штаба общественной поддержки Мурманской области прошло расширенное заседание женских клубов при кадровых центрах региона.

В нём приняли участие депутаты областной Думы Ирина Просоленко и Анна Гришко, руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева, эксперты в сфере демографии, занятости и предпринимательства. В режиме ВКС к мероприятию присоединились представители Приморского района Запорожской области.

На заседании шла речь о реализации государственной политики в области поддержки рождаемости, трудовой занятости женщин и развития женского предпринимательства. Особое внимание было уделено вопросу соблюдения баланса между семьёй и карьерой.

Светлана Виденеева, выступившая модератором мероприятия, подчеркнула, что для большинства женщин главным приоритетом в жизни была и остаётся семья, вместе с этим многие из них хотят развиваться и профессионально самореализоваться, нужен лишь маленький толчок:

— Именно женские объединения становятся пространством для открытого диалога и взаимопомощи. Здесь успешные и состоявшиеся женщины делятся опытом и своими историями, которые вполне могут стать примером для тех, кто ещё стоит перед выбором.

Ирина Просоленко отметила, что современные женщины активны и успешны в разных сферах, включая политику и производство, при этом совмещая роль мамы и хранительницы домашнего очага. Парламентарий подробно остановилась на участии северянок в региональном проекте «Сделано на Севере», который нацелен на популяризацию товаров и услуг местных предпринимателей.

Завершилась встреча объявлением старта акции в Мурманске по сбору книг для библиотек и школьных принадлежностей для детей Приморского района.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32800/

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