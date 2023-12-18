Вопросы сохранения духовных традиций народов России обсудили на XXХII Международных Рождественских образовательных чтениях

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся региональный этап XXХII Международных Рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». В мероприятии приняли участие глава Мурманской митрополии Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, Епископ Североморский и Умбский Тарасий, министр образования и науки Мурманской области Диана Николаевна Кузнецова, первый заместитель министра культуры Тимур Давлетшин, руководители школ, педагоги. Пленарное заседание вела консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области Ольга Зевсовна Решетова.

В рамках чтений состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и планов совместной работы между Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской и Североморской епархиями. С докладами выступили писатель Дмитрий Коржов, писатель и учёный Дмитрий Ермолаев, руководитель отдела культуры Мурманской епархии РПЦ Тимофей Пискунов.

Чтения продолжились работой 10 секций, на заседаниях которых прозвучало более 80 докладов. Рассматривались вопросы приобщения дошкольников к исторической и культурной памяти народа, изучения истории родного края как основы становления духовно-нравственных ценностей у обучающихся, роли литературы и художественной культуры в воспитании нравственных ценностей и др.

Участниками тематических секций стали преподаватели детских школ искусств, работники выставочных пространств, музеев и библиотек.

Как пишет vk.com/murmanculture, на встрече обсуждались актуальные и важные вопросы: средства формирования духовно-нравственной культуры через работу музейных пространств, мультипликация как средство приобщения обучающихся к традициям и ценностям культуры, а также методики и практики проведения исторических и краеведческих исследований с учащими.

Подобный живой диалог - отличный способ для обмена опытом среди специалистов разных отраслей. Международные Рождественские образовательные чтения организованы Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской епархией.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269770%2Fwall-139605315_25189