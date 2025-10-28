В России изменились правила профилактических медосмотров детейРазведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн
Вопросы сохранения объектов культурного наследия – в центре внимания региональных парламентариев

В Мурманской областной Думе состоялось заседания комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова. Депутаты обсудили обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой.

- В настоящее время разработан проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении программы «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» на период 2025-2045 годов и плана мероприятий по реализации этой программы, - отметил Герман Иванов. – По мнению коллег из Архангельской области, мероприятия программы и плана не в полной мере учитывают интересы государственной политики в отношении сохранения объектов культурного наследия, уже приспособленных для современного использования. Так, во многих исторических зданиях расположены учреждения культуры, образования, здравоохранения. Причём состояние этих строений часто неудовлетворительное, а в связи с их особым статусом стоимость выполнения ремонтно-реставрационных работ в них очень высока: ведь требуется использование уникальных технологий и специальных материалов, привлечение высококвалифицированных специалистов. Региональные и местные бюджеты не всегда располагают средствами для безусловного исполнения обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии таких зданий, тем более - для проведения полноценных ремонтно-реставрационных работ. Поэтому в целях сохранения и дальнейшей эксплуатации уже используемых объектов культурного наследия предлагается установить дополнительный критерий значимости таких объектов для включения их в приоритетном порядке в государственную программу. Мы поддерживаем выработку единой концепции по сохранению объектов культурного наследия.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал областной Думе поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Министру культуры Российской Федерации.

 

 

