Вопросы сотрудничества Мурманской области с Республикой Казахстан обсудили на рабочей встрече

Состоялась встреча представителей исполнительных органов власти Мурманской области с Генеральным консулом Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге Бауыржаном Досманбетовым. В мероприятии приняли участие заместитель министра развития Арктики и экономики Илья Остапчук и заместитель министра труда и социального развития региона Игорь Шипилов.

Стороны обсудили сотрудничество Мурманской области с Республикой Казахстан, отметив его большой потенциал, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности привлечения инвестиций.

«Важной составляющей укрепления партнерских отношений, безусловно, может стать установление побратимских связей между городами Республики Казахстан и Мурманской области», – такое предложение замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области Ильи Остапчука поддержал глава дипмиссии Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге.