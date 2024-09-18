Вопросы сотрудничества регионов Северо-Запада России с новыми территориями Российской Федерации рассмотрели на заседании постоянного комитета ПАСЗР

В Санкт-Петербурге прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству. В нём приняли участие делегации из восьми региональных парламентов – членов ПАСЗР.

Вёл заседание вице-спикер Мурманской областной Думы, председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Евгений Никора. Мурманскую областную Думу также представлял депутат Юрий Шадрин.

Приветствуя коллег, Евгений Никора отметил:

— Традиционно на заседаниях комитета мы делимся опытом установления контактов, практического взаимодействия и развития по новым для нас направлениям сотрудничества. Сегодняшнее заседание посвящено сотрудничеству регионов Северо-Запада России с новыми территориями Российской Федерации. Считаю, что данная тема актуальна и требует особого внимания.

Так, вице-спикер рассказал о том, что Мурманская область наладила тесные связи с Запорожьем. Регион взял шефство над Приморским районом больше года назад. На протяжении этого времени депутаты областной Думы оказывают содействие коллегам Приморска как в вопросах организации работы органов власти в муниципальных образованиях района, так и в различных сферах экономики, ЖКХ, образования, культуры и спорта, а также здравоохранения. В конце прошлого года в Приморске в Центре детского и юношеского творчества было отремонтировано и переформатировано помещение, которое открылось под брендом «СОПКИ», где жители могут заниматься творчеством, доступны студия звукозаписи и мини-музей. В рамках ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» от депутатов областной Думы юные жители Приморского района получили подарки.

Представители региональных парламентов также поделились опытом конструктивного взаимодействия и оказания необходимой помощи подшефным регионам.

Итогом заседания стали конкретные предложения по взаимодействию с новыми регионами РФ:

— Эти предложения затрагивают практически все сферы жизни новых субъектов, - отметил Евгений Никора. – Они будут вынесены на юбилейную конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в ноябре, а также направлены в Совет по вопросам интеграции воссоединенных регионов при Совете Федерации. Среди них, создание на базе Северо-Западного филиала РАНХиГС образовательного курса для сотрудников аппаратов госучреждений воссоединенных регионов в целях повышения уровня их профессиональных компетенций. Особое внимание здесь предлагается уделить бюджетным процессам и муниципальному управлению. Кроме того, есть предложение унифицировать школьную программу, включая сферу патриотического воспитания. Рассматривается возможность пригласить руководителей Заксобраний четырех новых регионов на конференцию ПАСЗР, чтобы они сами рассказали, в чем еще необходимо наше содействие.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30737/